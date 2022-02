"Ktoś pali śmieci w piecu". Straż Miejska w Bydgoszczy odebrała taki sygnał. Na czym skończyła się interwencja?

Mundurowi zauważyli u nich liczne nieprawidłowości, w tym spalanie odpadów poprodukcyjnych, tzn. elementów drewnianych, które były pokryte folią lub laminatem, a także plastiku i gumy. W piecach znajdowały się także opakowania, gazety i kartony zadrukowane farbami. U jednego z przedsiębiorców stał piec bez dokumentacji technicznej, tzw. samoróbka, a w innym zakładzie do rozpałki używany był zużyty olej. Na to wskazywały zatłuszczone zewnętrzne drzwiczki i podłoga pod piecem. U kolejnego przedsiębiorcy do ogrzewania używano mokrego drewna. Po pomiarze okazało się, że miało ono 54 proc. wilgotności, a to przekroczenie dopuszczalnych norm o 34 proc.