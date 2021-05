Kujawianin Kazimierz Burzyński był mistrzem wśród asów, najlepszym polskim pilotem! [zdjęcia]

15 lutego 1936 r. "Dziennik Kujawski" z radością donosił czytelnikom, że Kazimierz Burzyński został nagrodzony Orderem Polonia Restituta. Całe Kujawy były dumne z wychowanka inowrocławskiego gimnazjum.

Początki LOT-u. Kazimierz Burzyński wśród najlepszych

Polskie Linie Lotnicze LOT powstały w 1928 r. i pierwsze rejsy miały na trasie z Warszawy do Lwowa, Poznania i Gdańska, potem też przez Brno do Wiednia. LOT pięknie się rozwijał i szybko awansował do grupy cenionych europejskich przewoźników. Dziś brzmi to cokolwiek śmiesznie, ale początkowo jego junkersy i fokkery zabierały do ośmiu pasażerów. Kupione w latach 30. nowsze samoloty były już pojemniejsze, bo woziły po czternaście osób. I rosła też średnia prędkość przelotowa ze 140 km/h w 1929 r. do 290 km/h w 1939 r., a zasięg z 700 do 3100 km. Szczególną wartość dla linii stanowili wszak jej piloci. Jednym z najlepszych był właśnie Kazimierz Burzyński, wychowanek inowrocławskiego gimnazjum.