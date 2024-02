Kujawsko-pomorski sejmik po stronie rolników. "Głos naszego regionu jest ważny"

- Nie akceptujemy takiej formy protestu – komentował w Toruniu Piotr Hemmerling.

- Wysypywane zbóż też mi się nie podoba, ale z drugiej strony, jak rolnicy mają dotrzeć do wyobraźni decydentów? - pytał marszałek Piotr Całbecki. - To nie kwestia formy, ale przede wszystkim skuteczności protestów. Rolnicy są zdesperowani, bo końca problemów nie widać. Idzie wiosna, w naturalnym rytmie rolnicy powinni wyjść w pole, nie wiedzą jednak, co z plonami z tegorocznych żniw. Nie dość, że nie ma rynków zbytu, to ceny w skupach są krytycznie niskie i nie pozwalają na pokrycie kosztów produkcji. Cena za tonę pszenicy spadła z 1500 zł do 500 zł. To przepaść, której nikt nie jest wstanie wytrzymać. To tak, jakby budżet urzędu marszałkowskiego ograniczyć o 2/3. To jest nie do przeżycia, więc nie dziwmy się skali protestów.