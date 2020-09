Kujawsko-Pomorskie. Do regionu trafia Kontrabanda z Holandii, amfetamina w kołach i w... kanapie

Sąd Rejonowy w Świeciu zastosował wobec zatrzymanych mężczyzn tymczasowy areszt. Za kratami spędzą najbliższe trzy miesiące. Tam poczekają na zakończenie śledztwa w ich sprawie. Policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy ustalają wszystkie osoby mogące współpracować z tą grupą, a także gdzie narkotyki miały trafić.

Tak duże ilości narkotyków znajdowane przez policję nie są czymś, co zdarza się codziennie. Kilka lat temu, na przykład zatrzymano siedem osób, co do których były przypuszczenia, że mogą być zamieszane w handel „znacznymi ilościami narkotyków”. Antyterroryści dowieźli wtedy do bydgoskiej prokuratury między innymi mężczyzn o pseudonimach „Legia”. „Krystek”, „Gąsior” i „Guzik”. Ci, decyzją sądu, trafili do aresztu na trzy miesiące. Z materiałów śledztwa wynikało, że mogli wprowadzić na rynek około 23 kg amfetaminy i 30 kg marihuany. Policjanci szacują, że na czarnym rynku taka ilość narkotyków warta była około 1,8 miliona złotych. Wszyscy byli związani ze środowiskiem bydgoskich pseudokibiców Zawiszy.