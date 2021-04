Kujawsko-Pomorskie. Koleje czeka rewolucja. Jeden, wspólny bilet na wszystkie pociągi i hybrydy!

Tymczasem podczas konferencji prasowej marszałek zapowiedział wiele ważnych zmian w regionalnych przewozach kolejowych.

- Wynikają one z perturbacji, które mieliśmy w grudniu zeszłego roku w związku z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy - mówił Piotr Całbecki. - Ceny usług gwałtownie wzrosły, że musieliśmy zawiesić niektóre połączenia. Do tego doszedł Covid, z powodu którego spadły przychody z przewozów. Zależy nam, żeby przywrócić zlikwidowane pociągi. Planujemy ogłosić przetarg na usługi kolejowe od 13 grudnia tego roku. Jeśli nie przyniesie efektu, to znaczy nie uda się wyłonić przewoźników, którzy zaproponują bardzo korzystną ofertę dla pasażerów za racjonalną dla nas kwotę, planujemy powołać w tym celu własną spółkę. Rozmawiamy z ekspertami, którzy są w stanie określić realne koszty obsługi połączeń i skonfrontujemy je z propozycjami przewoźników. W sumie ogłosimy aż 10 przetargów na różne pakiety usług. Dotyczy to zarówno pociągów elektrycznych, jak i spalinowych.