Kujawsko-Pomorskie. Lasy atakuje brudnica mniszka. Leśnicy stosują opryski lotnicze. Są zakazy wstępu do lasu Marek Weckwerth

Tej wiosny wszelkie owady narodzone w naszych lasach (te sfotografowane zostały pod Bydgoszczą) szybko wzrastają. Nie upieramy się, że jest to akurat brudnica mniszka. Marek Weckwerth

Nasze lasy atakuje groźny szkodnik - brudnica mniszka. Zakazy wstępu do lasu potrwają do końca maja. Dokładne informacje o terminach tych zabiegów i okresowych zakazów wstępu do lasów znajdują się na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw (tam także znajdują się mapy tych obszarów).