Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. Cieszymy się z ciepła, ale zaczyna brakować deszczu

Do połowy przyszłego tygodnia utrzyma się temperatura powietrza powyżej 20 stopni Celsjusza, zaś w poniedziałek i we wtorek (20-21 maja) lokalnie wzrośnie do 25.

Noce też będą ciepłe, przy czym temperatura będzie bardziej zmienna (10-15 stopni). Tak dobrą aurę zapewni nam wyż Uwe.