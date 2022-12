Kujawsko-pomorskie morsy zacierają ręce. Spotykają się regularnie w zimowe weekendy

To popularne określenie osób lubujących się w zimnych kąpielach nad otwartymi wodami, najlepiej zimą. Wszyscy podkreślają, że szczytem marzeń jest spory mróz i wyrąbany w lodzie przerębel – wtedy są w swoim żywiole, jak prawdziwe morsy i foki.

Uwielbiają plaże w swoich miejscowościach, ale wyprawiają się także na inne, na zaproszenie zaprzyjaźnionych grup, także na centralny zlot morsów do Mielna, a nawet do Szwecji i Danii.

Morsowanie to przybierający na sile trend społeczny. Ci, którzy znaleźli się w jego zimnym - co by nie mówić - nurcie, podkreślają, że to dla zabawy w dobrym towarzystwie i dla zdrowia.