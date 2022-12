Na drodze nie warto być bałwanem. Lepiej odśnieżyć auto, bo mandat może być srogi

- Każdej zimy na drogach widujemy tak mocno ośnieżone auta, że kierowca obserwuje to co przed nim jedynie przez utworzony na szybie niewielki lufcik. Tyle, że jest to zabronione i grozi srogim mandatem - przestrzega mł. insp. Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Prawo o ruchu drogowym (art. 66) zobowiązuje kierowcę do utrzymania pojazdu w takim stanie, aby zapewniało dostateczne pole widzenia oraz łatwe, wygodne i pewne prowadzenie. Z kolei światła samochodowe muszą zapewniać właściwe oświetlenie drogi i sygnalizowanie zamiarów kierowcy.

Za zignorowanie tego przepisu grozi mandat o wartości od 20 zł do 3 tysięcy (przed 1 stycznia 2022 r. górna granica wynosiła tylko 500 zł). Punktów karnych nie przewiduje się.

Za to za zabrudzone, obłocone i nieczytelne tablice rejestracyjne należy się 100 zł (bez punktów karnych).