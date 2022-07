Kujawsko-Pomorskie. Najwyższy mandat w regionie wystawiono dotychczas w Toruniu - na 13 tysięcy złotych

Policja zaczyna już obchodzić swoje święto, które przypada 24 lipca. Patrząc na drogi, porozmawiajmy o tej codzienności. Jak zmieniła się praca funkcjonariuszy po zaostrzeniu przepisów drogowych, od 1 stycznia tego roku?

Dla nas policjantów za dużo się w naszej pracy na drogach regionu nie zmieniło. Nadal ujawniamy niebezpieczne wykroczenia. Natomiast, ten nowy taryfikator wpłynął mocno na sytuację kierowców, pieszych czy rowerzystów. Wcześniej, choćby za maksymalne przekroczenie prędkości kierowca mógł otrzymać mandat w wysokości do 500 zł, a teraz nawet do 2,5 tys. zł. Dla niego jest to zasadnicza różnica.

A jaki był do tej pory najwyższy w regionie?

Z mojej wiedzy wynika, że do tej pory najwyższy mandat wystawiono w Toruniu - na 13 tys. zł. A tak, na co dzień, są to najczęściej mandaty za tę prędkość - do 2,5 tys. zł. Są też i większe, ale wystawiane rzadziej.