Kujawsko-Pomorskie. Oto najlepsze oferty pracy z urzędów pracy. Za minimum 4000 złotych brutto [LIPIEC 2021] Katarzyna Piojda

Jedni wakacje 2021 wykorzystują do wypoczynku, inni - do szukania pracy. Przedstawiamy najlepsze oferty pracy w lipcu 2021. To propozycje z powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Prezentujemy wybrane z tych, gdzie można zarobić minimum 4000 złotych brutto miesięcznie.