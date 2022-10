Kujawsko-Pomorskie. Pojedziemy pociągami spalinowymi. Marszałek podpisał umowę z Arrivą. Z Polregio na razie nie...

Koleje regionalne, a dokładnie to, jak będą one funkcjonowały do 2030 roku, wzbudziło dużo emocji podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (24.10.2022).

Tak się złożyło, że również 24 października minął termin zobowiązania ofertą przewoźników w przetargu na na świadczenie usług kolejowych na Kujawach i Pomorzu (od 11 grudnia 2022 roku do 14 grudnia 2030). Wystartowały dwie firmy - te same, które obecnie wożą naszych pasażerów, Arriva i Polregio.