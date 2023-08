Kujawsko-Pomorskie. Rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz. Trwa naprawa uszkodzonej magistrali

Informacja o rozszczelnieniu rurociągu "Przyjaźń" przekazana została w sobotę 5 sierpnia 2023, przed godziną 19. Jak informowała w komunikacie prasowym Katarzyna Krasińska, rzeczniczka spółki PERN, usterkę wykryły systemy automatyki spółki odpowiedzialnej za funkcjonowanie rurociągu. Natychmiast zostało wyłączone tłoczenie na uszkodzonej nitce. Druga nitka ropociągu działa bez zmian. Usterka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców.

Po wykryciu uszkodzenia na miejscu działało 11 zastępów PSP, a także służby ratunkowe PERN, które zabezpieczyły teren. Do późnych godzin wieczornych służby ratownicze prowadziły działania związane z odpompowaniem ropy z rozlewiska, zebraniem ropy naftowej z powierzchni lustra wody zastoisk wodnych, a także zebraniem i przekazaniem do unieszkodliwienia zanieczyszczonej biomasy roślinnej i zanieczyszczonego gruntu.

Najpoważniejsze działania strażacy PSP zakończyli w sobotę, 5 sierpnia, przed północą.

Jak poinformowała rzeczniczka PERN-u, pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, działają w trybie standardowym. W niedzielę, 6 sierpnia, Katarzyna Krasińska przekazała, że służby spółki dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu “Przyjaźń” w gm. Chodecz. Jest to magistrala, którą płynie ropa pochodząca z dostaw morskich w kierunku zachodnim. Obecnie trwają prace naprawcze ropociągu. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano.