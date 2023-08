Rozszczelnienie ropociągu w Kujawsko-Pomorskiem. Są pierwsze informacje w sprawie

Jak zaznaczono w komunikacie, przyczyny zdarzenia są obecnie badane. Spółka PERN podkreśliła, że na miejscu zdarzenia jest Państwowa Straż Pożarna oraz jej służby ratunkowe, które zabezpieczają teren.

Według PERN, pozostałe elementy infrastruktury spółki, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec działa w trybie standardowym.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.