Kujawsko-Pomorskie to oaza rudzielców. Na europejskiej mapie jesteśmy małą Irlandią

Według twórców mapy opublikowanej m.in. przez The Guardian, zagłębiem „czerwonowłosych” jest oczywiście Irlandia. Im bardziej na południe, tym szansa, że spotkamy rudowłosych autochotonów gwałtownie maleje.

Jeśli wierzyć twórcom mapy, w Polsce miejscem o szczególnie częstym występowania rudych włosów jest obszar pokrywający się z grubsza z województwem kujawsko-pomorskim. Na innych mapach demograficzna ostoja rudych przesunięta jest w kierunku Warmii albo rozlewa się nad Wisłą – od Włocławka do Gdańska.

W rzeczywistości mapa występowania osób o rudych włosach wskazuje osoby ze zmutowanym genem RC1B, bo właśnie mutacja tego genu powoduje występowanie różnych odcieni czerwieni we włosach.

Skąd rudzi nad Wisłą? Na to pytanie naukowcy nie potrafią do tej pory odpowiedzieć. Najprawdopodobniej jest to pozostałość którejś z historycznych migracji. Przez pewien czas część naukowców przychylała się do twierdzenia, że rude włosy to spadek po neandertalczykach. Teza ta została jednak ostatecznie podważona. Dziś panuje przekonanie, że rudowłosi przybyli przez Bliski Wschód z Afryki. Pierwotnie była to grupa około 150-osobowa.