Kujawsko-Pomorskie. W tych zawodach w regionie brakuje teraz rąk do pracy!

NOWE GOGGLEBOX pełna obsada - najnowsze zdjęcia uczestników programu rozrywkowego Gogglebox 2021. Czy rozpoznasz wszystkich? 9.08.21

"Gogglebox. Przed telewizorem" może pochwalić się obsadą, którą uwielbia wielu widzów. To właśnie uczestnicy programu przyczynili się do jego sukcesu, rozśmieszając widzów i zaskakując humorem oraz nierzadko ciętą ironią. O to, jak wyglądają dzisiaj. Zobacz pełny skład obsady "Gogglebox. Przed telewizorem" w naszej galerii!