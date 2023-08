Trasą Obodowo – Mąkowarsko pojedziemy gładko jak po stole do końca 2025 roku

Zapytanie w sprawie tej drogi do ministra infrastruktury złożyła bydgoska poseł KO Iwona Maria Kozłowska.

„Mieszkańcy wielokrotnie otrzymywali zapewnienia o remoncie, czy przebudowie tej drogi na odcinku Sępólno Krajeńskie - Koronowo. Na dzień dzisiejszy ta trasa jest usiana dziurami jak najlepszy ser szwajcarski. Najbardziej zniszczony jest odcinek na wysokości Mąkowarska, co przyczynia się do dużej ilości wypadków. Tym bardziej, że jest to trasa bardzo uczęszczana, szczególnie w okresie wakacyjnym, prowadzi z południa kraju nad polskie morze” – napisała do szefa infrastruktury posłanka.