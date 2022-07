Kultowe pojazdy z PRL-u przyjechały do Łabiszyna. Kolekcjonerzy zaprezentowali motoryzacyjne perełki [zdjęcia]

W piątek i sobotę (22 i 23 lipca 2022) w Łabiszynie odbyło się wydarzenie "W klimacie PRL". Łabiszyn co roku sięga do zasobów i zbiorów mieszkańców, proponując im podróż w czasie do lat 1945 - 1989.

W piątek w Wozowni Woiciech Przylipiak opowiadał o tym jak w PRL spędzano czas wolny. Była także prezentacja przedmiotów z tego okresu i poczęstunek.

W sobotę na łabiszyńskiej wyspie pokazano kultowe pojazdy z czasów PRL. Co niektórzy kolekcjonerzy pokazali także przedmioty używane w tamtych czasach: od papierosów Popularnych, przez radia i magnetofony, aż po papierowe banknoty. Co ważne, każdy kto się zapisał, mógł dostać - jak za czasów minionego ustroju - przysmak, którym była bułka i parówka na talony.