Kupujesz w internecie? Złapiesz się mocno za porfel! Tak drożeją usługi kurierskie

- Często kupuję w internecie produkty dla psa, jeszcze niedawno za przesyłkę można było zapłacić niecałe 10 zł, a teraz to jest niemożliwe, w każdym razie mi się nie trafia, a ja naprawdę dużo zamawiam w sieci - twierdzi pani Beata z Bydgoszczy. - Zauważyłam nawet, że nie ma dużej różnicy, albo czasem wcale, jak zamawiam do domu, a nie do paczkomatu.