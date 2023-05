Kurhan w Złotowie niedaleko Barcina. Jest książka o tym ciekawym miejscu [wideo]

Kurhan w Złotowie (gmina Barcin, powiat żniński) został odkryty w 1956 roku przez Alojzego Rybczyńskiego, kierownika ówczesnej szkoły podstawowej istniejącej w tej miejscowości. Zwrócił uwagę na kamienie dużych rozmiarów ułożone w dziwny sposób i zarośnięte trawą. Prace archeologiczne w tym miejscu rozpoczęły się trzy lata później.

Kurhan datuje się na młodszą epokę kamienia, czyli neolit. Został zbudowany przez ludność kultury amfor kulistych. Jego wiek szacuje się na około 4000 lat. Do dziś zachował się jedynie w części. Zniszczono go na początku XIX wieku, kiedy przeprowadzono tamtędy istniejącą do dziś drogę polną.

Co ciekawe kurhan w Złotowie nie jest jedynie miejscem spoczynku neolitycznych mieszkańców dzisiejszego Złotowa. Pod koniec XIX stulecia pochowano tam osiem osób zmarłych wskutek epidemii cholery. To dlatego przez wiele lat mieszkańcy wsi to miejsce zwali „cholernikiem”.