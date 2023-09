Kursy redukujące kierowcom punkty karne - nowe zasady. Czy będą kosztować 1000 zł?

To powrót do przeszłości, po tym jak z początkiem 2022 roku zlikwidowano możliwość zapisania się na kursy organizowane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD) i odliczenia sobie raz na pół roku 6 punktów karnych. Trzeba jednak było zapłacić - ceny kursów w poszczególnych WORD-ach były zróżnicowane, ale nie mogły przekroczyć 500 zł.

I tak się stało – 1 stycznia 2022 roku wprowadzono zdecydowanie wyższe mandaty, zaś od 17 września tegoż roku podwyższono także punktację karną. Jednocześnie z roku do dwóch lata wydłużono czas, po którym punkty automatycznie kasują się.

Punkty karneznów będą kasowane po roku

Zatrzymane prawo jazdy będzie właścicielowi zwracane po okresie, na który zostało zatrzymane i to bez konieczności składania wniosku do starosty.

- Jako Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD-ów postulujemy o ustalenie opłat za kursy na 1000 złotych. Koszty wzrosły, bowiem w projekcie rozporządzenia znalazł się zapis o tym, że część teoretyczna każdego kursu, która określona została na osiem godzin lekcyjnych, ma być wzbogacona o dwugodzinną część praktyczną – wyjaśnia nam Marek Staszczyk, dyrektor toruńskiego WORD-u, były prezes, a obecnie skarbnik Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.

Część praktyczna ma polegać na rozpędzeniu pojazdu egzaminacyjnego do 50 km na godz. i na awaryjnym hamowaniu. Ośrodki egzaminacyjne będą musiały wydzielić na placu manewrowym odpowiedni pas do wykonania tego zadania. WORD-y w Toruniu (z filią w Grudziądzu), w Bydgoszczy (z filią w Inowrocławiu) oraz we Włocławku mają takie możliwości, ale w skali całego kraju mogą pojawić się problemy.

- Wzbogacenie kursów o część praktyczną to – jak rozumiem - pewien kierunek w kształceniu kierowców. Czy się sprawdzi, to czas pokaże – zauważa Marek Staszczyk.