Łabędzie z Wyspy Młyńskiej w oku kamery. Eksperci apelują, by nie niepokoić tej rodziny!

W kwietniu para łabędzi postanowiła założyć gniazdo na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. To oczywiście wzbudziło zainteresowanie wśród przechodniów, co często skutkowało płoszeniem ptaków. Bydgoski ratusz postanowił interweniować w tej sprawie.

Zobacz także: Martwe dziki w jeziorze. Nietypowa akcja strażaków z Sępólna Krajeńskiego

- Gniazdo, w którym obecnie znajdują się już cztery jaja, zostało zabezpieczone siatką. Parę będzie można oglądać w sieci. To bezpieczne rozwiązanie dla samych ptaków, które nie powinny być niepokojone przez ludzi – informuje Urząd Miejski w Bydgoszczy.

Eksperci apelują o przestrzeganie zasad przez mieszkańców, przede wszystkim, by nie podchodzić do łabędzi, zwłaszcza z psami, ponieważ szczekanie może je niepokoić. Łabędzie są obojętne na spokojny ruch ludzi po chodniku. Natarczywa obserwacja, a także podchodzenie do nich, by zrobić zdjęcia może skutkować opuszczeniem przez łabędzie gniazda! Ważne też by ich nie dokarmiać - o tej porze roku mają pod dostatkiem pełnowartościowego, naturalnego jedzenia.

Wszyscy, którzy będą chcieli obejrzeć łabędzie będą mogli zrobić to w sieci TUTAJ