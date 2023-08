Ławki doodle i smerfy na studzienkach w Sępólnie Krajeńskim. Oto street art Pawła Kienasta i Patryka Ciaka

Doodle, czyli malowidła powstałe w artystycznym nieładzie, są już obecne w Sępólnie Krajeńskim. Tą techniką przyozdobiono dwie pierwsze ławki w pobliżu skateparku. I choć prace sprawiają wrażenie nieco chaotycznych, wszystko jest pod kontrolą. Autorami prac są dwaj sępoleńscy artyści - Paweł Kienast i Patryk Ciak. Otrzymali oni zgodę na przyozdobienie dwóch ławeczek znajdujących się na Placu Przyjaźni, tuż przy nowo zbudowanym skateparku. Koncepcję opracowali sami.

- Są to stworki i inne bazgroły. Ważne, aby było kolorowo. Pasowało nam to do klimatu skateparkowego – opowiadają autorzy prac.