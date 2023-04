Leokadia Januszewska z gminy Śliwice obchodziła 102 urodziny Monika Smól

Leokadia Janiszewska, mieszkanka gminy Śliwice, świętowała 102 urodziny! Życzymy kolejnych pięknych jubileuszy Gmina Śliwice Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wspaniały wiek, 102 lata - właśnie tyle 2 kwietnia obchodziła mieszkanka gminy Śliwice, Leokadia Janiszewska. Była to okazja do przyjmowania życzeń, upominków i spotkań. Z wizytą do jubilatki wybrał się między innymi wójt Daniel Kożuch i jego zastępczyni, Katarzyna Daszkiewicz.