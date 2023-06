Złote gody w Śliwicach. Wyjątkowe pary świętowały jubileusze - zobaczcie zdjęcia

Państwo Irena i Paweł Reszkowie mają córkę i dwie wnuczki. Jubilatka pracę zawodową rozpoczęła jako kelnerka w bydgoskim WARS-ie. Po dekadzie pracowała już w miejscowych GS-ach, by wreszcie odnaleźć się w prowadzeniu działalności na własny rachunek. W pamięci wielu są jeszcze organizowane przez państwa Reszków dyskoteki, na których licznie bawili się zarówno mieszkańcy gminy, jak i turyści odwiedzający region. Małżonkowie do dziś zajmują się małą agroturystyką i na własne potrzeby prowadzą przydomowy ogród. Jubilat 40 lat pracy zawodowej poświęcił kolei. Do dziś uwielbia majsterkować.