Letni rozkład jazdy PKP od 11 czerwca 2023. Tak dojedziemy z Kujaw i Pomorza na wakacje nad morze i w góry

W góry dojedziemy szybciej o godzinę!

Od 22 czerwca na sezon letni wrócą bezpośrednie połączenia do Zakopanego. I tak: jeden z pociągów, IC Witkacy pojedzie z Trójmiasta do stolicy Tatr przez Bydgoszcz, Toruń i Łódź.

Dodatkowe pociągi pojadą także do Szczecinka, w okolicach którego na lotnisku Czaplinek-Broczyno odbędzie się tegoroczny Pol’and’Rock Festival (3 - 5 sierpnia). Do Szczecinka dojechać będzie można z Lublina, Warszawy, Bydgoszczy oraz Piły i wrócić dzień później, pociągiem TLK Staszic oraz pociągiem IC Kujawiak, które w dniach festiwalowych będą miały wydłużoną relację.

Dla pasażerów z rowerami

Osoby, które planują podróż z rowerem w pociągach kategorii TLK oraz IC, przewiozą je w wagonie klasy 2 przystosowanym do przewozu jednośladów: na wyznaczonym do tego miejscu oraz w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu, jeżeli w danym pociągu dopuszczono możliwość przewozu roweru w przedsionku (np., gdy w składzie nie ma planowo wagonu przystosowanego do przewozu jednośladów). W pociągach EIC oraz EIP można przewozić rower tylko w miejscu do tego przeznaczonym.