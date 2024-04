Letnią aurę zastąpiła chłodna, wczesnowiosenna. Ale w weekend znów zrobi się jak latem

W środę będzie jeszcze zimniej, bo przy północno-zachodnim wietrze, który niesie polarnomorskie powietrze, słupek rtęci w termometrach podniesie się nie więcej niż do 6 kreski. W całym kraju okresami będą występować przelotne opady deszczu, a w pasie pojezierzy również krupy śnieżnej lub deszczu ze śniegiem. Nocą ze środy na czwartek może się ochłodzić do zera.

We wtorek po południu temperatura wzrosła zaledwie do 13 stopni, ale w porywach wiatru odczuwaliśmy zdecydowanie chłód. Wiatr przepędził też z naszego nieba resztki pyłu niesionego znad Sahary, który powodował wyraźne zmętnienie atmosfery. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne.

Będzie coraz cieplej

Czwartek przyniesie nadzieję na poprawę aury, a to dzięki zmianie kierunku wiatru na południowo- wschodni. W najcieplejszym momencie dnia powietrze ogrzeje się do 11 stopni.

W piątek będzie już zdecydowanie cieplej – do 16 stopni. To jednak niewiele w porównaniu do tego, co czeka nas na Kujawach i Pomorzu w zbliżający się weekend 6-7 kwietnia. W sobotę południowo- zachodni wiatr wpompuje tu tak ciepłe powietrze, że termometry znów wskażą 20 kresek, a niekiedy nawet nieco wyższe wartości.