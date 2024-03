Trwa wiosenne zarybianie Regionu Wodnego Noteci. Do jezior trafiła już sielawa

200 tysięcy sztuk narybku sielawy trafiło do Jeziora Wilczyńskiego znajdującego się w zlewni kanału Ostrowo – Gopło. To obwód rybacki nr 1 (poz. 273) w gminie Wilczyn. 800 tys. sztuk zasiliło Jezioro Budzisławskie w tej samej zlewni kanału Ostrowo – Gopło i tym samym obwodzie rybackim nr 1 (poz. 271), ale w gminie Kleczew.

Do jezior w obwodzie rybackim nr 2 (poz. 501), które łączy Mierzęcka Struga (w gminie Dobiegniew) wpuszczono: do Jeziora Lipie (Długie) 850 tys. sztuk narybku, do jeziora Słowa (Szmaragdowego) także 850 tys. i do jeziora Osiek (Chomętowskiego) 300 tysięcy.