Letnie warsztaty artystyczne z Rypińskim Domem Kultury

– Letnie warsztaty artystyczne to doskonała propozycja dla najmłodszych na początek wakacji – tłumaczy Justyna Motylewska, dyrektor RDK. –Łączymy relaks z tym, co pożyteczne. Dla uczestników to szansa na rozwijanie zainteresowań artystycznych, takich jak: muzyka, aktorstwo, plastyka i modelarstwo. Zapewniamy ciekawy program, moc atrakcji, opiekę i fantastyczną atmosferę.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat, liczba miejsc jest ograniczona. Całkowity koszt zajęć to 200 zł od osoby, a zapisy przyjmowane są w sekretariacie RDK, ul Warszawska 8 od 14 czerwca. Szczegółowy program znajdziecie w galerii.