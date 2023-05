Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie modernizacją roku? Trwa walka o głosy

Zabytek w złym stanie

Gmach LO w Koronowie jeszcze niedawno był w bardzo złym stanie technicznym. Spoiny w murze wykruszyły się. W niektórych miejscach woda lała się do środka. Dzięki inwestycji placówka wypiękniała zarówno na zewnątrz jak i w środku. Ale łatwo nie było, bo budynek jest wiekowy. W wielu kwestiach ostatnie słowo należało do konserwatora zabytków.

Jak wiek temu

Tytuł w zasięgu ręki

Nic dziwnego, że LO w Koronowie im. Leona Wyczółkowskiego zgłoszone zostało do konkursu i znalazło się na liście pretendentów do prestiżowego tytułu modernizacji roku. Czy go zdobędzie zależy m.in. od głosowania, a to zakończy się 12 maja br. w południe.

- Oddaj swój głos w konkursie - apelują do mieszkańców władze powiatu i gminy Koronowo. Liczą na szczęśliwy finał. Na stronach obu urzędów umieszczono przydatne linki. Zainteresowany znajdzie je także na stronie organizatora konkursu. O tytuły, w różnych kategoriach walczy w tym roku ponad 420 obiektów z Polski, w tym 28 z Pomorza i Kujaw.