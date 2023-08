Rachunek pani Janiny z Bydgoszczy opiewający na kwotę 432 zł. Przekroczyła próg, 2000 kWh, do którego ceny są zamrożone.

Niektórzy mieszkańcy Kujaw i Pomorza dostają teraz dużo wyższe rachunki za energię elektryczną. Jednak wkrótce zostaną one obniżone - to efekt nowych przepisów. Mieszkańcy regionu, którzy przekroczyli obecny limit zużycia energii, do którego ceny są zamrożone, i tak skorzystają z nowego, wyższego progu. Wyjaśniamy, na jakich to będzie zasadach.

Pani Janina z Bydgoszczy zrobiła wielkie oczy, gdy kilka dni temu zobaczyła na rachunku za prąd kwotę do zapłaty, było to 432 zł.

Limit zużycia prądu wzrośnie z 2000 do 3000 kWh

- Przeżyłam szok, bo to o 120 zł więcej niż na fakturze sprzed dwóch miesięcy. Nie mogłam uwierzyć, że nagle zużyliśmy, w ponad 60-metrowym mieszkaniu w bloku, prądu za tyle pieniędzy! Tym bardziej, że większość sprzętów mamy jednak energooszczędnych, a teraz nie używa się przecież tyle światła, co na przykład w okresie jesienno-zimowym. Coś tu musi być nie tak! - myśli bydgoszczanka. To nie jest wyjątkowa sytuacja, bo inni mieszkańcy regionu także sygnalizują nam, że dostali dużo wyższe rachunki. Takimi informacjami podzielił się z nami także m.in. pan Andrzej z Koronowa, który mieszka w domku jednorodzinnym.

- Płaciłem 350 zł, a w sierpniu przyszło 580 zł. Fakt, ogrzewam wodę bojlerem elektrycznym, ale zawsze tak było - mówi.

Jednak mężczyzna przeanalizował dokładnie, co ma na fakturze i doszedł do tego, że w czerwcu przekroczył limit rocznego zużycia 2000 kWh. Zapewne podobnie było w przypadku pani Janiny.

Jaki rachunek za prąd, gdy limit zostanie przekroczony?

Właśnie taki jest limit, co oznacza? To obecnie roczny próg zużycia energii dla gospodarstw domowych, do którego ceny za energię są zamrożone, czyli płacimy stawki na poziomie taryf ze stycznia 2022 roku. 2000 kWh to roczny limit dla gospodarstw domowych,

więcej, 2,6 tys. kWh, jest dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

3 tys. kWh - rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

i 250 kWh - dla działek ROD.

Oczywiście, w przypadku, gdy ktoś zużyje więcej prądu niż wynoszą limity w jego grupie odbiorców, zapłaci zgodnie z wyższymi stawkami. Po przekroczeniu wskazanych wartości obowiązuje cena maksymalna na poziomie 693 zł za każde 1000 kWh.

Jest to kwota netto, do której doliczane są VAT, akcyza, przesył. Łącznie koszt jednego 1 kWh zużytego ponad limit wynosi ok. 86 groszy brutto (dokładnie 0,8585 zł/kWh). Jednak, jak już pisaliśmy, rząd przyjął nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku i dzięki niej limit zużycia prądu, pozwalający płacić niższe rachunki, zostanie w tym roku zwiększony. Dla gospodarstw domowych roczny pułap wzrośnie z 2000 kWh do 3000 kWh,

w tych z osobą niepełnosprawną z 2600 kWh do 3600 kWh,

natomiast w przypadku Karty Dużej Rodziny oraz osób, które prowadzą gospodarstwa zostanie podniesiony z 3000 kWh do 4000 kWh.

Nie trzeba będzie składać żadnych wniosków!

Co z fakturami, które dziś przychodzą wyższe? Będzie korekta - zasady

Przepisy tej ustawy nie weszły jednak jeszcze w życie. 23 sierpnia podpisał ją prezydent.

Co z rachunkami, które teraz - po przekroczeniu obecnych limitów - przychodzą dużo wyższe? - Po wejściu w życie nowelizacji ustawy w zakresie zwiększenia limitów zużycia, dokonamy możliwie najszybciej stosownej korekty rozliczeń klientów uwzględniając nowe progi - wyjaśnia Berenika Ratajczak, rzecznik prasowy Grupy Enea. - Jeżeli w wyniku tej korekty klient będzie miał nadpłatę, to zostanie ona wykazana na jego koncie i uwzględniona w kolejnych rozliczeniach. Oczywiście, to samo zrobią również inni sprzedawcy energii.

Nowelizacja ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał - 23 sierpnia - nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej - poinformowała kancelaria prezydenta. Nowelizacja podnosi progi zużycia, od których odbiorcom w gospodarstwach domowych przysługują zamrożone ceny energii. Jak wspomnieliśmy, zgodnie z nowymi przepisami limit zwiększy się: dla gospodarstw domowych z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie; dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, z 2600 kWh do 3600 kWh; dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników - z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie.

Nowe progi będą do wykorzystania w 2023 r., nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej przekroczył dotychczasowy. Zaś od 1 października tego roku obniżona zostanie cena maksymalna na energię - z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh m.in. dla samorządów, małych i średnich firm, szpitali, szkół, żłobków, noclegowni czy placówek opieki nad niepełnosprawnymi.

