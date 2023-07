Lipnowscy seniorzy wystawią spektakl „S.O.S.” Warto się wybrać!

W najbliższą niedzielę, 30 lipca o godz. 17.00 w kinie „Nawojka” w Lipnie rozpocznie się spektakl pt. „S.O.S.” To kolejne, po „Kopciuszku”, teatralne przedsięwzięcie lipnowskich seniorów pod kierunkiem Mateusza Drozdowskiego. Tym razem wspólnie z Moniką Głowacką napisał scenariusz oraz wyreżyserował spektakl.

„S.O.S.” to komedia w sam raz na lipcowy wieczór. Opowiada historię siedmiu pań, które postanowiły spojrzeć prawdzie w oczy i wyruszyć w rejs marzeń, aby wyleczyć się ze swoich uzależnień. Już po kilku godzinach na statku wszystkie pasażerki poczuły efekt odstawienny. Zrobią wszystko, aby przetrwać ten rejs i nie zwariować. Z pomocą przychodzi im obsługa statku - Steward Sten i majtek Gacek. A nad całą wyprawą czuwa swym duszpasterskim okiem kapitan - Ojciec M. Co zwycięży? Nałóg, czy może silna wola bohaterek? Będzie też do rozwiązania pewna zawiła zagadka. Dobra zabawa gwarantowana!

- Jestem zadowolony z tej pracy, bo to zwieńczenie moich spotkań z seniorami z Lipna, a zarazem wielkie pożegnanie – mówi reżyser Mateusz Drozdowski. - Mam nadzieję, że mieszkańcom również przypadnie do gustu taka komedia.

Wstęp wolny. Spektakl dla widzów od 16 roku życia.