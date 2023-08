Lipnowscy seniorzy wystawili spektakl „S.O.S.” To była ogromna dawka dobrego humoru!

W kinie „Nawojka” w Lipnie wystawiono spektakl pt. „S.O.S.” Było to kolejne, po „Kopciuszku”, teatralne przedsięwzięcie lipnowskich seniorów pod kierunkiem Mateusza Drozdowskiego. Wspólnie z Moniką Głowacką napisał scenariusz oraz wyreżyserował spektakl.

„S.O.S.” to przewrotna komedia. Opowiada historię siedmiu pań, które postanowiły spojrzeć prawdzie w oczy i wyruszyć w rejs marzeń, aby wyleczyć się ze swoich uzależnień. Zmagały się m.in. z alkoholizmem, lekomanią, seksoholizmem, zakupoholizmem. Już po kilku godzinach na statku wszystkie pasażerki poczuły efekt odstawienny. Robiły wszystko, aby przetrwać ten rejs i nie zwariować. Mogły liczyć na obsługę statku - stewarda Stena i majtka Gacka. Jednak nad całą wyprawą czuwał swym duszpasterskim okiem kapitan - Ojciec M.

- Jestem zadowolony z tej pracy, bo to zwieńczenie moich spotkań z seniorami z Lipna, a zarazem wielkie pożegnanie – mówi reżyser Mateusz Drozdowski. - W tej historii poprosiłem Monikę Głowacką o to, aby zawarła życiorysy siedmiu pań i trzech panów, bo tylu miałem aktorów w zespole. I tak po kilku dniach w grudniu ubiegłego roku usiedliśmy razem i przeczytaliśmy scenariusz. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zmodyfikował scenariusza pod swoją wizję tej historii.

Podczas prapremiery sala lipnowskiego kina była wypełniona po brzegi. Co chwila rozbrzmiewały prawdziwe salwy śmiechu. Nic dziwnego, sztuka była przezabawna, a aktorzy spisali się na medal. Przed wyjściem na scenę widać było ich zdenerwowanie, ale na scenie nie został nawet ślad po tremie.