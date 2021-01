Lipnowski DKF zaprasza do oglądania filmów online

Tęsknimy za normalnym życiem, kiedy można było wyjść do kina i obejrzeć film na dużym ekranie. To zupełnie inne wrażenie niż w domu przed komputerem, kiedy rozprasza nas cała domowa codzienność. Jednak w dobie koronawirusa trzeba zadowalać się takimi półśrodkami i mieć nadzieję, że wróci normalność.

Lipnowski Dyskusyjny Klub Filmowy „Se(a)ns”, który funkcjonuje przy Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie zaprasza do oglądania seansów filmowych online. Trwają zapisy na głośny film z Julią Roberts „Powrót Bena”. Zgłosić można się przez profil „Se(a)nsu” na facebooku bądź wysłać maila na adres: glowackamonika@o2.pl. Będzie to okazja nie tylko do poznania tej mocnej historii, ale również do wymiany wrażeń.

- Nasza działalność jest zamrożona do końca stycznia, ale nie ma pewności, czy luty przyniesie zmianę w tym zakresie – mówi Arkadiusz Świerski, dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. – Skupiliśmy się teraz na działaniach online. W czasie ferii zaproponowaliśmy taką formę zajęć i została ona dobrze przyjęta. Z kolei nasza instruktorka Monika Głowacka zachęca do korzystania z oferty filmowej online. Nie możemy się poddawać, bo ludziom brakuje obcowania z kulturą. Od tak długiego czasu nie ma przecież żadnych wystaw czy wieczorków promocyjnych.

DKF od momentu jego powstania prowadzi Monika Głowacka, która bardzo się stara, by w Lipnie można się spotkać z kinem ambitnym, które nie serwuje łatwej rozrywki, a raczej skłania do stawiania pytań. Jednak zanim znów będzie można się wybrać do lipnowskiej „Nawojki”, jest okazja, by proponowane przez nią filmy oglądać online. Nie zastąpi to wyjścia do kina, ale przynajmniej jest jakąś alternatywą.

Członkowie „Se(a)nsu” najbardziej lubią fabularyzowane biografie. Najwidoczniej chcą się dowiedzieć czegoś więcej o postaciach znanych z telewizji czy z gazet. DKF proponuje nie tylko dobre kino, ale też spotkania z interesującymi ludźmi, niekoniecznie z aktorami. Do tej pory chyba największe wrażenie zrobiła Maja Komorowska. Jesienią ubiegłego roku z lipnowskimi widzami spotkał się reportażysta Mirosław Wlekły przy okazji projekcji dokumentu przygodowego „Tony Halik. Tu byłem”. On też jest autorem biografii o tym niesamowitym człowieku pod tym samym tytułem. Było to wyjątkowo interesujące spotkanie, naszpikowane anegdotami z barwnego życia Halika. W dodatku niektórzy z uczestników mieli okazję przypomnieć sobie młode lata, kiedy programy Tony’ego Halika gromadziły rzesze ludzi przez telewizorami. Pozostaje mieć nadzieję, że takie wydarzenia wrócą do naszej rzeczywistości.