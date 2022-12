Lipnowski szpital po latach przerwy ma oddział dziecięcy! Zmodernizowano też zakład opiekuńczo-leczniczy Małgorzata Chojnicka

W czwartek w lipnowskim szpitalu miało miejsce ważne wydarzenie z udziałem samorządowców z powiatu lipnowskiego. Po latach przerwy został otwarty oddział dziecięcy, którym kieruje znana chyba wszystkim dr n.med. Irena Nowakowska, pediatra i kardiolog dziecięcy. Była to również okazja do pokazania zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego, dysponującego 120 łóżkami. Koszt przeprowadzonych tam prac to kwota rzędu 4 mln zł. Kieruje nim dr n. zdr. Mariola Rybka, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.