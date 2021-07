Lokalni producenci, w tym z powiatu brodnickiego i samorząd zachęcają do spróbowania regionalnych przysmaków. Trwa zbieranie zamówień Karina Knorps-Tuszyńska

Część gospodarstwa Andrzeja i Macieja Grochowalskich, którzy sprzedają jabłka, gruszki i czereśnie Nadesłane przez Macieja Grochowalskiego

Do 2 sierpnia można składać zamówienia na przysmaki prosto od producentów z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym od Andrzeja i Macieja Grochowalskich, prowadzących Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie w Rokitnicy Nowej w gminie Świedziebnia, które to produkty będzie można następnie odebrać w Toruniu. Projekt realizowany jest we współpracy samorządu województwa z marszałkowskim Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku.