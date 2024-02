Fundacja ECPU Polska: Łowcy Pedofili przekonuje, że zatrzymany 43-latek był wyjątkowo obrzydliwy i wyrachowany. W ciągu ostatnich 3 lat łowcy zajmowali się sprawami wielu podejrzanych o pedofilię. Ten spod Nakła zaskoczył ich treścią wiadomości wysyłanych do dzieci. Nie nadają się one do publikacji.

