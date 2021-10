Zatrzymany przez Łowców Pedofili mieszkaniec Inowrocławia usłyszał zarzuty Dariusz Nawrocki

We wtorek, 12 października, do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu doprowadzony został 45-letni mężczyzna, którego w miniony weekend zatrzymali Łowcy Pedofili z ECPU Polska. Inowrocławianin przyznał się do stawianych mu zarzutów.