Ludzie nie chcą do prostych prac. Zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu największe od lat, a tej kadry brak...

- Mieszkam w bloku należącym do wspólnoty mieszkaniowej, wśród nas jest wiele starszych i schorowanych osób. Nie wszystkie mają siłę na cotygodniowe sprzątanie klatek schodowych. Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby się zrzucać po 20 zł i wziąć kogoś do tej roboty - opowiada pan Marian z niedużej miejscowości pod Inowrocławiem. - Trochę nas jest, więc nie byłyby to aż tak małe pieniądze. Niestety, nikt chętny się nie znalazł. Osoba, której to zaproponowaliśmy odmówiła, choć wiemy, że nie pracuje, za to korzysta z różnych zasiłków. Także nadal musimy sami sprzątać klatki, bo przecież nie możemy ich nie sprzątać.