Łupem złodziei padły leki z apteki w Grudziądzu. Wpadli w ręce policjantów na gorącym uczynku!

Do kradzieży doszło w nocy w weekend. Patrol policji został natychmiast wysłany na miejsce: do apteki na osiedlu Lotnisko. Funkcjonariusze na gorącym uczynku zatrzymali złodziei. Jeden z czwórki był jeszcze wewnątrz apteki. Całej ekipie grozi do 10 lat więzienia!