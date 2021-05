Lutówko-Runowo Krajeńskie. Inicjatywy z pożytkiem dla środowiska. I dla nas

W samym Nadleśnictwie Lutówko w tym roku pojawi się 360 tysięcy sadzonek. Połowa z nich to gatunki liściaste.

- Korzystamy głównie z sadzonek wyhodowanych we własnej szkółce leśnej w Doręgowicach. Posadzimy młody las na powierzchni około 60 hektarów, co daje 90 pełnowymiarowych boisk do gry w piłkę nożną. Dodatkowo sprawdzamy powierzchnie posadzone w latach poprzednich i jeśli jest taka potrzeba, to sadzimy tam ponownie młode drzewka, czyli wykonujemy tzw. poprawki – wyjaśnia Łukasz Gwiździel, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lutówko.