Luzowanie obostrzeń maj 2021 - będzie szybsze znoszenie restrykcji? Resort zdrowia nie wyklucza

Bydgoscy medycy narzekają. Wizyta u kosmetyczki to nie powód do przełożenia szczepień

Rzecznik przekazał, że za ostatnią dobę wskaźnik zakażeń spadł o 20 procent. - Jeżeli nadal będziemy szli tym trendem, oczywiście możliwe jest przyśpieszenie pewnych aspektów luzowania - nie ukrywa Wojciech Andrusiewicz.

Co zatem może zostać szybciej otwarte? Nie spodziewajmy się takich decyzji wobec siłowni i klubów fitness. Za to być może szybciej będziemy mogli wybrać się do kina i teatru. Informuje o tym radio RMF FM. Możliwe, że te instytucje kultury otwarte zostaną tydzień szybciej, czyli 22 maja, ale niewykluczone, że stanie się to nawet 15 maja.

Widownia w tych obiektach mogłaby się wypełnić tylko do połowy.

Wojciech Andrusiewicz przekazał, że obecnie średnio notujemy 4,1 tys. zachorowań. W poniedziałek (10.05) ministerstwo zdrowia poinformowało o 2032 nowych zakażeniach koronawirusem.