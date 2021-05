Luzowanie obostrzeń maj i czerwiec 2021. Niedługo kolejne decyzje ws. znoszenia restrykcji

Kolejny etap znoszenia restrykcji nastąpi w piątek, 28 maja. Co się zmieni?

Tymczasem rząd przygotowuje się do kolejnego łagodzenia obostrzeń. Najprawdopodobniej w tym tygodniu dowiemy się o kolejnych decyzjach.

- Myślę, że jest szansa na to, żebyśmy w tym tygodniu tę decyzję już podjęli. W piątek wchodzą kolejne luzowania obostrzeń, jeżeli chodzi o te zapowiedziane już wcześniej. W tej chwili są dyskusje w rządzie, co do dalszych decyzji i mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie ten harmonogram już na dalszy czas również przedstawiony - mówił Piotr Müller, rzecznik rządu.