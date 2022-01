Łyżwiarze Axla, olimpijczycy z Pekinu, spotkali się z marszałkiem województwa [zdjęcia]

Oboje to łyżwiarze figurowi, rywalizujący w parach tanecznych. Na co dzień startują w barwach Axla Toruń. Na igrzyska do Pekinu wybiera się też inna zawodniczka tego klubu, Jekaterina Kurakowa, ale do marszałka nie dotarła - przygotowuje się do igrzysk za granicą. Ta trójka to jedyni reprezentanci województwa kujawsko - pomorskiego na igrzyskach w Pekinie.

Kaliszkowej i Spodyriewowi podczas wizyty u marszałka towarzyszyli trenerka Sylwia Nowak-Trębacka i założyciel oraz prezes klubu Marek Kaliszek.

- Po raz kolejny kibice z regionu doczekali się naszych reprezentantów na najważniejszych sportowych zawodach. To efekt solidnej pracy łyżwiarzy figurowych, a także wielki sukces pana Marka Kaliszka, który konsekwentnie działa na rzecz rozwoju tej pięknej dyscypliny sportu w Toruniu - podkreślił Piotr Całbecki.

- Katia przebywa jeszcze na treningach we Włoszech - wyjaśnił naszej redakcji Marek Kaliszek. - Cała ekipa wyleci do Chin 7 lutego. Zawodnicy muszą na bieżąco kontrolować swoje zdrowie, codziennie logują się do założonego systemu i zdają raporty na temat swojego zdrowia.