Mądrzy, ciekawi świata zdobyli laury na olimpiadach i konkursach. Zostali nagrodzeni przez władze Grudziądza. Zdjęcia, lista wyróżnionych

A wyróżnieni to laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych z grudziądzkich szkół podstawowych i średnich. Uroczystość, która odbyła się w auli IV LO z udziałem władz miasta to zwieńczenie ich trudu, mnóstwa godzin nauki i poświęcenia czasu wolnego na zgłębianie wiedzy.

"Od małego przeglądałem atlasy"

Izabela Utracka, nauczyciel Maksa podkreśla: - To bardzo wyjątkowy uczeń. Sam zgłosił się do tego konkursu i poprosił bym go wsparła. W zasadzie ten sukces jest w dużej mierze jego własnym. Ja pomagałam mu w zdobyciu literatury trudno dostępnej. Myślę, że teraz nabrał apetytu i jeszcze raz w przyszłym roku wystartuje, aby sięgnąć po wyższe laury. To jego pasja. Ma szeroką i rozległą wiedzę.