Znani. Lubiani. Ludzie czynu. Oto Zasłużeni Społeczni Działacze Kultury i Sportu z gminy Grudziądz. Mamy zdjęcia

- To wyjątkowe wyróżnienie, które napawa mnie duma i zobowiązuje do kontynuowania wysiłku na rzecz rozwoju wsi - odbierając dyplom i statuetkę mówiła Dorota Marchlewicz, opiekunka świetlicy wiejskiej w Sosnówce . - Czuję się zmotywowana do jeszcze większych działań.

Pani Dorota gospodarzem świetlicy jest od stycznia br. - Poprzedni opiekunowie zrezygnowali i tak obecna pani sołtys zaproponowała abym to ja przejęła te obowiązki jednocześnie deklarując współpracę. Chodziło nam o to, aby to miejsce żyło dla mieszkańców, a nie tylko by odbywały się tam imprezy komercyjne i raz czy dwa razy w roku zebrania - mówi Dorota Marchlewicz.