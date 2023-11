"Rozmawiałam z właścicielami restauracji, w której była Magda - w większości szum, rzucanie talerzy itd. jest robione pod program. Personalnie ponoć jest bardzo miłą i życzliwą osobą, ale to się słabiej sprzedaje przed kamaerami, więc urządza dramy. Obsługiwałam tą panią na odbiorze rewolucji w lokalu i to jest niesamowicie ciepła osob. Taka, co roztacza wokół siebie aurę, która prowokuje, żeby się jej tak wziąć i spontanicznie przytulić do cycka. Jak mi ręce ze stresu latały, gdy serwowałam lemoniadę, a ona złapała mnie za dłoń, pogładziła, uśmiechnęła i rzekła: Kochana, bez nerwów, ja nie jestem taka zła" - komsntuje pani Anna na facebookowej grupie "Kto Pracował W Gastro Ten Się W Cyrku Nie Śmieje".