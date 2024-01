Magdalena Łośko wraca do Sejmu. Chce zajmować się edukacją i ochroną środowiska

- Chciałabym zająć się pracą w komisjach edukacji i ochrony środowiska, bo już wcześniej zajmowałam się tą tematyką - mówi Magdalena Łośko, z KO. - To jednak, do której komisji trafię, jest jeszcze przedmiotem uzgodnień, bo Sejm już pracuje i sejmowe komisje również. Działała przedtem również w komisjach senioralnych. Jestem otwarta na różne propozycje, w pełni gotowa do podjęcia pracy poselskiej.