Mają być zachęty, a nie kary. 30 tysięcy złotych dopłaty na zakup „elektryka”

Fundusz Elektromobilności z budżetem ok.1,1 mld euro (ok. 4,9 mld zł) będzie realizowany w ramach części pożyczkowej KPO. Na dopłaty do zakupu „elektryków” przeznaczy się 373,75 mln euro (ok. 1,6 mld zł).

„Założeniem rewizji KPO jest jej ograniczenie do zmian niezbędnych do skutecznej realizacji reform i inwestycji szczególnie istotnych dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” – informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest autorem projektu. Ten został przyjęty przez Radę Ministrów. Chodzi też o zminimalizowanie ryzyka otrzymania z Komisji Europejskiej niepełnych refundacji za wnioski o płatność z KPO.