Mają empatię. Ich serca są otwarte na pomoc potrzebującym, a ręce gotowe do charytatywnej pracy. Oto Wolontariusze Roku 2021 z Grudziądza PA

Laureaci konkursu: (od lewej) Wolontariusz Roku - Artur Dorau, Julia Prabuca z II LO - Młodzieżowy Wolontariusz oraz Julia Maćkowiak z SP nr 4 - Dziecięcy Wolontariusz Aleksandra Pasis Zobacz galerię (29 zdjęć)

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” to motto doskonale opisuje postawy osób: dzieci, młodzieży i dorosłych, do których trafiły statuetki Wolontariusz Roku 2021. Laureatami dziesiątej edycji tego prestiżowego konkursu zostali: Dziecięcy Wolontariusz Roku - Julia Maćkowiak z SP nr 4, Młodzieżowy Wolontariusz Roku – Julia Prabucka z II LO, Wolontariusz Roku – Artur Dorau ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Grudziądz.